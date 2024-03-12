WBC поддерживает бои Усик – Фьюри и поединок с Джошуа. Что скажут другие?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Президент организации WBC Маурисио Сулейман заявил, что подтвердит бой Энтони Джошуа против победителя поединка за все титулы между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Сейчас поясом WBC супертяжелого веса владеет Фьюри.

«Мы со своей стороны ранее уже согласовали бой за все титулы и реванш Усика и Фьюри. И если ничего не помешает, мы абсолютно согласны с тем, чтобы победитель боев Усик – Фьюри вышел на Джошуа. WBC поддерживает первый бой, реванш, а затем бой победителя с Джошуа. Это то, чего хотят фаны», — сказал Сулейман.

Ожидается, что проблемы могут возникнуть с организацией IBF. Она требует, что после первого боя Усика и Фьюри победитель сразу защищал титул против Филипа Хрговича или делал пояс вакантным.

sport.ua