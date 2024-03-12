В Ferrari готовят обновления машины к этапу в Имоле

Команда Ferrari уверенно начала сезона и на данный момент обладает второй по скорости машиной чемпионата. В двух первых гонках Карлос Сайнс и Шарль Леклер по очереди поднялись на подиум, уступив только чемпионской Red Bull Racing.

В Скудерии довольны эффективностью новой машины SF-24 и готовят дальнейшие новинки, о которой итальянской прессе удалось узнать некоторые подробности.

В апреле машина практически не изменился – на этапах в Японии и Китае ожидаются незначительные обновления. Команда готовит большой пакет аэродинамических обновлений к домашнему этапу в Имоле, который пройдёт 17-19 мая.

На Гран При Эмилии-Романьи машины Леклера и Сайнса получат новые боковые понтоны и новое днище, которые станут эволюционным развитием нынешних версий этих элементов.

Ранее стало известно, что крупные новинки к гонкам в Имоле или Монако готовят в McLaren.

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