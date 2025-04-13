Браун: Постараемся помочь Норрису подняться на подиум

Зак Браун, конечно, рад, что один из гонщиков его команды, Оскар Пиастри, завоевал поул в Бахрейне. Но за Ландо Норриса, который не лучшим образом выступил в квалификации и стартует с 6-й позиции, исполнительный директор McLaren Racing тоже не особо переживает: он уверен, что машина MCL39 позволит пробиваться вперёд и отыграться.

Зак Браун: «Прежде всего я очень рад за Оскара! Он проехал великолепный круг и вообще очень уверенно пилотировал с самого начала уик-энда. А у Ландо были сложности на первом секторе круга, и я считаю, что его результат хуже, чем мог бы быть, но в воскресенье нас ждёт долгая гонка, так что посмотрим, удастся ли нам помочь ему подняться на подиум.

Оскар отработал прекрасно, не допустил ни единой ошибки, хотя соперники из Mercedes заставили нас как следует потрудиться – впрочем, мы были к этому готовы и не удивлены, что Джордж Расселл проехал неплохой круг.

В общем, мы довольны, что завоевали поул, но всё-таки несколько расстроены, ведь мы полагали, что обе наши машины будут в первом стартовом ряду. Но такие итоги лишь подтверждают, что уровень соперничества в Формуле 1 сейчас очень высок.

У Оскара правильный психологический настрой, ему вполне комфортно за рулём, и он в предвкушении предстоящей гонки. В распоряжении его напарника такая же быстрая машина, у который отличный гоночный темп, а Ландо очень хороший гонщик и лидирует в чемпионате, так что в воскресенье он с новыми силами выйдет на старт.

На этой трассе вполне возможны обгоны, но для начала надо хорошо провести старт. Полагаю, гонка пройдёт с парой пит-стопов, а также посмотрим, может быть, не обойдётся без вмешательства автомобиля безопасности, и при разработке тактики надо будет это учесть. Так что постараемся помочь Ландо, насколько это возможно, но самое главное, у него очень быстрая машина».

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