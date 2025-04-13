Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд вспомнил о спарринге против Энди Руиса. Это заставило его завершить карьеру.

«Меня побил в спарринге 19-летний Энди Руис. Когда мы с ним спарринговали, он делал это каждый день, это был агрессивный парень. Это меня очень расстроило. Я думал: «Я чемпион, а ты так гоняешься за мной?» После этого я сделал для себя вывод, что главная сила в молодости», – сказал Энди.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

sport.ua