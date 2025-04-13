Карлос Алькарас – о победе в полуфинале “Мастерса” в Монте-Карло: “Говорю себе: если ты чего-то хочешь – ты должен идти и брать это”

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над Алехандро Давидовичем Фокиной в полуфинале “Мастерса” в Монте-Карло



– Отличная игра сегодня. В первом сете ты допустил больше невынужденных ошибок, чем заработал виннеров. А во втором — наоборот: на пять виннеров больше, чем ошибок. Как тебе удалось так прибавить?

– Думаю, да, я действительно почувствовал себя намного лучше во втором сете. В первой партии, если не ошибаюсь, счёт был 5:2, и я играл здорово, правильно действовал тактически, всё делал хорошо до этого момента. А потом, с 5:2 до конца сета, наверное, я стал немного торопиться, допускал несколько ошибок с первых ударов.

Это был непростой отрезок. Но в целом я играл отлично, сохранял спокойствие и позитивный настрой – это и позволило мне вернуть нужный уровень игры, снова показывать хороший теннис, больше виннеров, меньше ошибок. Так что да, мне нужно было немного прибавить во втором сете, и я рад, что мне это удалось.

– Карлос, хочу спросить о твоем предыдущем матче с Артуром Фисом. Для меня это был лучший матч недели – невероятно захватывающе было наблюдать за вами. Он тоже молодой игрок, вашего поколения. Ощущается ли иная энергетика, когда играешь против теннисиста своего поколения, с которым точно предстоит встречаться ещё много раз в течение следующих десяти лет?

– Если честно, я не чувствую особой разницы, когда играю с кем-то из своего поколения. Я подхожу к матчу так же, как и к другим. Но да, ты понимаешь, что этот человек будет идти рядом, ты точно сыграешь с ним не один раз. Фис, он просто зверь – физически он невероятен. Его мощь, его удары – просто фантастика. И я очень рад видеть его здесь, на этом уровне. Он мой хороший приятель за пределами корта. У нас хорошие отношения, он действительно классный парень. Я рад видеть, как он прогрессирует и борется за большие цели на турнире серии Masters.

Я думаю, что он – один из тех игроков, кто надолго задержится на вершине. Это была отличная первая встреча между нами, и, надеюсь, далеко не последняя. Уверен, дальше будет только сложнее.

– Карлос, когда ты доходишь до полуфиналов и финалов на “Мастерсах”, ты будто бы выходишь на новый уровень. В этих больших матчах ты невероятно успешен. Как тебе удаётся добавлять именно в такие моменты?

– Я снова и снова повторяю себе: в такие моменты нужно идти вперёд, не ждать, не выжидать. Если ты чего-то хочешь – ты должен идти и брать это. Я всё время это себе напоминаю. Финал – это не о том, как ты играешь. Финал – это о том, чтобы выиграть.

И я думаю, это правильный настрой. Именно так нужно подходить к финалам – будь то «Мастерс», турнир Grand Slam или любой другой финал. Думаю, это и есть ключ к успеху в таких ситуациях. Вот что я всегда себе говорю.



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