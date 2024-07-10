Янник Синнер – о поражении в четвертьфинале Уимблдона: “Навалилась сильная слабость, было тяжело физически”

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свое поражение от Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона

– Уже сегодня утром я чувствовал себя не очень хорошо. Были некоторые проблемы. Потом навалилась сильная слабость, было тяжело. Но у Даниила ничего не отнять. Я думаю, он играл очень умно. Он показал хороший теннис. Вот и все. На самом деле, когда я ушел с корта, то мне не хотелось этого делать. Физиотерапевт сказал мне, что лучше повременить, потому что он наблюдал за мной, и ему показалось, что я был не в форме, чтобы играть. Мне было тяжело физически. Это был непростой момент. Я пытался бороться с тем, что у меня было сегодня. Вот и все.

– Можете ли вы подтвердить, что вам было дурно, когда вы были вне корта?

– Да, было. Я чувствовал себя не очень хорошо. Меня не тошнило. Нет. Но это заняло некоторое время, потому что у меня сильно кружилась голова. За пределами корта мне было немного сложнее.

Когда я вернулся, я старался изо всех сил. Очевидно, что я разочарован третьим сетом. У меня было несколько сетболов, но я не смог их использовать. В четвертом сете я немного поднял свой уровень. В пятом у меня была всего одна плохая подача, которая и решила исход матча.

– Думали ли вы о том, чтобы сняться с игры, когда уходили с корта? Думали ли вы, когда вернетесь, что сможете довести матч до пяти сетов?

– Нет не думал, но я тоже был удивлен, что затянул матч в пятый сет. Два года назад я уже снимался… Я не хочу сниматься, если это лишь небольшая болезнь, недомогание или что-то подобное.

Я все еще был в форме, чтобы как-то играть. В пятом сете я снова почувствовал себя немного лучше. Уровень энергии немного повысился. Сегодня уровень энергии не был постоянным. Он то поднимался, то опускался. В таких ситуациях нелегко справляться с происходящим на корте.

Так бывает. Я не думал о том, чтобы сняться. Не сейчас. Но, конечно, публика мне очень помогла, пыталась подтолкнуть меня. Не хочется сниматься с матча в четвертьфинале турнира Grand Slam.

btu.org.ua