Чарльстон. Коллинс выиграла два матча за день и вышла в четвертьфинал

На турнире WTA 500 в США состоялись матчи третьего круга

Чарльстон, США • 1-7 апреля • грунт • $922,573

Действующая чемпионка: Онс Жабер (Тунис)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элина Свитолина (Украина, 7) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) 6:2, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия, 11) — Варвара Грачёва (Франция, Q) 6:4, 3:6, 6:2

Слоан Стивенс (США) — Лейла Фернандес (Канада, 14) 6:4, 6:4

Даниэль Коллинс (США) — Онс Жабер (Тунис, 2) 6:3, 1:6, 63

Даниэль Коллинс (№22) во второй раз в этом году обыграла соперницу из топ-10. Неделю назад американка была сильнее Елены Рыбакиной в финале турнира WTA 1000 в Майами.

Джессика Пегула (США, 1) — Магда Линетт (Польша) 6:2, 6:2

Виктория Азаренко (-, 12) — Тэйлор Таунсенд (США) 6:7(5), 6:3, 6:4

Дарья Касаткина (-, 4) — Ангелина Калинина (Украина, 15) 6:1, 6:4

Жаклин Кристиан (Румыния) — Эмма Наварро (США, 10) 6:3, 5:7, 6:1

Вероника Кудерметова (-, 9) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 5) 7:5, 6:1

Мария Саккари (Греция, 3) — Астра Шарма (Австралия, LL) 6:4, 6:1

Элизе Мертенс (Бельгия, 11) — Элина Свитолина (Украина, 7) 6:4, 6:1

Даниэль Коллинс (США) — Слоан Стивенс (США) 6:2, 6:2

Джессика Пегула попробует второй год подряд выйти в полуфинал домашнего турнира, если обыграет Викторию Азаренко. Пегула проиграла в трёх из пяти сыгранных матчей против Азаренко.

Жаклин Кристиан (№83) во втором матче подряд победила представительницу топ-20. В предыдущем раунде румынка обыграла Мэдисон Кис. В активе Кристиан теперь три победы над соперницами из топ-20.

Даниэль Коллинс продлила свою победную серию до десяти матчей и во второй раз вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне (2019). Соперницей американки будет Элизе Мертенс, которой она уступила на старте сезона в первом круге турнира WTA 250 в Хобарте. Обе теннисистки одержали по три победы в очных встречах.

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