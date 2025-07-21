Киченок и Ниномия победили в финале WTA в Гамбурге

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с японской спортсменкой Макото Ниномия завоевала парный трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге. Финальный поединок стал настоящим испытанием для дуэта, но они сумели вырвать победу на супертай-брейке у Анны Бондар (Венгрия) и Аранчи Рус (Нидерланды). Про это сообщает редакция astanatimes.kz.

Захватывающий финал с камбэком на тай-брейке

В решающем матче пара Киченок / Ниномия выиграла первый сет со счётом 6:4, но уступила второй — 3:6. Всё решилось на супертай-брейке, где украинско-японский дуэт оказался на грани поражения: они проигрывали 4:8 и 7:9, когда соперницы имели два матчбола. Однако Надежда и Макото проявили железную волю и взяли четыре очка подряд — 11:9.

Финальный счёт матча: 6:4, 3:6, [11:9] в пользу Киченок и Ниномия.

Победа накануне дня рождения и юбилейный титул

Триумф в Гамбурге совпал с личным праздником: 20 июля Надежда Киченок отметила своё 33-летие. Этот трофей стал для неё десятым в карьере на уровне Тура WTA и первым с 2023 года.

«Мы не сдались даже при матчболах. Спасибо моей партнёрше за эту невероятную борьбу», — прокомментировала Киченок победу в интервью после финала.

Второй турнир с Ниномией — и сразу титул

Турнир в Гамбурге стал лишь вторым совместным выступлением Надежды Киченок и Макото Ниномии. Их предыдущий опыт в 2023 году завершился полуфиналом на турнире в Лионе. Этот же сезон 2025 года уже второй раз приносит украинке финал: в феврале она вместе с сестрой Людмилой уступила в решающем матче турнира категории WTA 500 в Линце.

Победа в Гамбурге — не просто красивая дата в спортивной карьере Надежды, а важный шаг в её возвращении в элиту парного тенниса.

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