Connect with us
Футбол

УЕФА сократил количество потенциальных соперников Динамо в Q3ЛЧ та Q3ЛЕ

УЕФА сократил количество потенциальных соперников Динамо в Q3ЛЧ та Q3ЛЕ

    • Сегодня, 21 июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/26. Если киевское "Динамо" пройдет мальтийский "Хамрун Спартанс", то будет вне посева и встретится с одним из победителей пар:

  • “Ноа” (Армения)/"Ференцварош" (Венгрия);
  • "Пафос" (Кипр)/"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • “Шелбурн” (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан).

    • Процедура жеребьевки Лиги чемпионов начнётся в 13:00 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Если же "Динамо" проиграет "Хамрун Спартанс", команда перейдет в третий раунд квалификации Лиги Европы, где также будет вне посева. Потенциальные соперники – неудачники следующих пар:

  • "Пафос" (Кипр)/"Маккаби Тель-Авив" (Израиль);
  • "Слован" (Словакия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина);
  • “Дрита” (Косово)/"Копенгаген" (Дания).

    • Процедура жеребьёвки Лиги Европы начнётся в 14:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis