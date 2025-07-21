УЕФА сократил количество потенциальных соперников Динамо в Q3ЛЧ та Q3ЛЕ

Сегодня, 21 июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/26. Если киевское "Динамо" пройдет мальтийский "Хамрун Спартанс", то будет вне посева и встретится с одним из победителей пар:

“Ноа” (Армения)/"Ференцварош" (Венгрия);

"Пафос" (Кипр)/"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

“Шелбурн” (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан).

Процедура жеребьевки Лиги чемпионов начнётся в 13:00 по киевскому времени.

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Если же "Динамо" проиграет "Хамрун Спартанс", команда перейдет в третий раунд квалификации Лиги Европы, где также будет вне посева. Потенциальные соперники – неудачники следующих пар:

"Пафос" (Кипр)/"Маккаби Тель-Авив" (Израиль);

"Слован" (Словакия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина);

“Дрита” (Косово)/"Копенгаген" (Дания).

Процедура жеребьёвки Лиги Европы начнётся в 14:00 по киевскому времени.

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