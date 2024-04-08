Директор академии Кривбасса обвинил гранда УПЛ в попытках переманить юных игроков в день трагедии в Днепре

Неназванный гранд украинского футбола переманивал игроков академии Кривбасса в день обстрела Днепра, который произошел 2 апреля.

Об этом заявил директор академии Кривбасса Олег Чайка.

«Честно говоря, эта ситуация шокировала нас дважды. Прилет — это очередной террористический акт нашего неадекватного соседа, почти каждый день терроризирующий мирное население. Украина.А вот есть то, почему действительно нет объяснения.

В день трагедии некоторым нашим юным игрокам позвонили по телефону скауты одного из наших грандов и предложили переехать и тренироваться с их клубом, вроде бы, в безопасности. Не всей команде, а только точечно сильнейшим игрокам.

Это просто не укладывается в голове. Это же мародество какое-нибудь? Как говорится, с такими «своими» и врагов не надо», — сказал Чайка.