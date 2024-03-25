Олимпийская сборная Украины проиграла первый матч в истории

Украинцы не забили ни одного гола

Фото — скриншот трансляции УАФ

Олимпийская сборная Украины по футболу сыграла с Японией U-23 в контрольном матче в рамках подготовки к Играм-2024 в Париже. </

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу японцев.

Это был первый матч в истории украинской олимпийской сборной.

Уже на третьей минуте хозяева имели возможность открыть счет, но не реализовали пенальти, назначенный в ворота голкипера Кирилла Фесюна.

В начале второго тайма после двух замен в перерыве от японского наставника Кейн Сато из бременского Вердера забил первый гол в матче. В конце встречи Сатоси Танака из Сенана удвоил счет.

Обзор матча

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Контрольная игра

Фукуока (Япония), Kitakyushu Stadium

25 марта

Япония U-23 — Украина U-23 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 48' Сато, 2:0 — 76' Танака.

Украина (стартовый состав): Фесюн-Мартынюк, Дидык, Боль, Сыч-Желизко, Шостак, Сигеев-Шулянский, А. Назаренко, Кухаревич.

, украинская сборная на групповом этапе Олимпийского турнира сыграет с Аргентиной, Марокко и одним из представителей Азии, который станет известен 3 мая. Футбольные соревнования на Олимпиаде начнутся с 24 июля и продлятся до 10 августа. Напомним, гол полузащитника Днепр-1 Олега Очеретько помог Украине U-21 победить Марокко U-23 в контрольной игре. Судаков — об Олимпиаде: Мы идем туда за медалями >

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