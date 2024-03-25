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Норвегия — Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Норвегия — Словакия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.03.2024 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол

Essentially Sports

    • Предстоящая встреча шикарно подходит в качестве разогрева перед решающим поединком нашей сборной против Исландии за право выхода в финальную стадию чемпионата Европы-2024.

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    • Причём, одна из команд имеет к Украине прямое отношение, так как именно Словакия будет одним из трёх соперников "сине-жёлтым" (в случае завтрашнего триумфа) на групповом этапе Евро. Также, естественно, немалый интерес вызывает и сборная Норвегии во главе с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором.

    Смогут ли звёзды АПЛ и компания одолеть дисциплинированных словаков — станет известно сегодня, 26 марта. Начало игры — в 20:00.

    В прямом эфире видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 3.

    Трансляция матча

    Норвегия - Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

    Норвегия - Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

    Норвегия - Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

    В эфире

    Норвегия - Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

    Трансляция матча Норвегия — Словакия Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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