Марио Андретти: Я всегда радуюсь победам Ferrari

Марио Андретти за время выступлений в Формуле 1 провёл 128 гонок, и примерно десятую их часть за рулём машин Ferrari, поэтому и сейчас, когда ему за 80, он внимательно следит за итальянской командой и высоко оценивает её вчерашнее достижение.

«Я видел гонку, она прошла здорово. Мои поздравления Ferrari! – поделился чемпион мира 1978 года в интервью Gazzetta dello Sport. – Досталась эта победа вовсе не просто, даже если Макс Ферстаппен почти сразу сошёл. Карлос Сайнс отлично пилотировал с самого старта и провёл прекрасную гонку. Я всегда радуюсь победам Ferrari – можете представить, как меня впечатлил их победный дубль в Австралии!

Его нельзя считать случайностью – вовсе нет, это совершенно заслуженный результат. Ferrari показывала отличный темп и на тренировках, и в квалификации. У них всё получалось начиная с пятницы, и было приятно видеть, что Сайнс в состоянии на 100% выкладываться после недавно перенесённой операции, хотя из-за этого ему пришлось пропустить этап в Саудовской Аравии. Но теперь ему и Шарлю Леклеру по силам одолеть любых соперников.

Я абсолютно не сомневаюсь, что в этом году мы ещё увидим победы Ferrari, ведь Скудерия уже догоняет Red Bull. Даже самое начало её кампании 2024 года было неплохим, и теперь интересно понаблюдать, как дела пойдут дальше, по ходу сезона, но я уже вижу позитивные признаки. Похоже, что на этот раз в Маранелло всё делают как надо, правильно работают с резиной и грамотно выбирают тактику, хотя раньше именно эти два аспекта были их слабостью.

Победа Сайнса меня вовсе не удивила. Я всегда говорил, что Карлос и Шарль способны выигрывать не только гонки, но и чемпионаты. Про таких парней говорят: «чемпионский материал». Подтверждения этому мы уже видим и будем видеть в дальнейшем.

Мне немного грустно, что Карлосом решили пожертвовать, чтобы освободить место для Льюиса Хэмилтона. Однако то, как он проводит гонки, показывает, что он заслуживает места в любой команде, которая борется за победы».

Андретти также прокомментировал проблемы, с которыми в Австралии столкнулись Ферстаппен и Хэмилтон: «Сход Макса – это случайность. Также мне сложно допустить, что неисправность тормозов вызвана ошибкой, допущенной кем-то из механиков Red Bull Racing. Однако то, что происходит внутри этой команды, эта напряжённая обстановка, продолжает серьёзно сказываться на всех.

Если же говорить о Льюисе, то за годы карьеры у него чаще всего были машины, которые позволяли бороться за победы. Тогда ему даже не надо было выкладываться на 100%, поэтому он почти не допускал ошибок.

А вот Джорджу Расселлу, когда он пилотировал неконкурентоспособные машины Williams, приходилось постоянно упираться. И когда он перешёл в Mercedes, то думал, что попал в рай, а вместо этого он вновь вынужден упираться. Но для него это привычное дело, вот он и опережает напарника.

В своё время казалось, что Хэмилтон чуть ли не супермен, однако он тоже человек. То же самое произошло с Михаэлем Шумахером, когда после всех успехов, достигнутых вместе с Ferrari, он вернулся в Формулу 1 в составе Mercedes, и оказалось, что даже ему не под силу показывать высокие результаты.

В любом случае очень любопытно, как Льюис будет справляться с делом, когда станет гонщиком Скудерии, ведь завершить карьеру он хочет именно в Ferrari».

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