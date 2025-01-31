Мика Хаккинен поиграл в хоккей с другими звёздами

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, на днях похвастался, что встал на лёд, взяв в руки клюшку, и поиграл в хоккей, хотя он, в отличие от Валттери Боттаса, никогда не занимался этим видом спорта всерьёз.

Но какой же финн не любит хоккей, тем более что повод был особенный: легендарный хоккеист Эса Тикканен, много лет игравший в НХЛ, пятикратный обладатель Кубка Стэнли, отмечал 60-летний юбилей.

Всё происходило в финской Лапландии, в местечке Леви, где находится известный горнолыжный курорт, и в честь Эсы Тикканена там прошёл показательный матч, в котором приняли участие финские спортивные знаменитости, в том числе Мика Хаккинен.

«Отлично повеселились, поиграв с хорошими друзьями в хоккей в заснеженном Леви! Спасибо организаторам этого события и ещё раз поздравляю легендарного Эсу Тикканена с 60-летием!» – поделился Мика.

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