«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Хильберто Рамирес

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBA Хильберто Рамирес (47–1, 30 КО) оценил свои перспективы в супертяжелом весе и заявил о желании сменить весовую категорию:

– Вы хотели бы в будущем попробовать свои силы в следующем дивизионе?

– Однозначно. Я хочу подняться в хевивейт. В первую очередь, мне интересно бросить вызов самому себе. Нужно доказать, что один из лучших боксеров в этой категории. Попытаюсь так сделать в будущем.

Посмотрите на Усика – он не слишком большой, примерно такого же размера, как и я. Но он очень техничный боксер. Моя цель – доказать свое величие, завершить карьеру в статусе легенды и оставить след в истории этого вида спорта, – подытожил Рамирес.

Рамирес в последнем поединке одолел британца Криса Биллам-Смита единогласным судейским решением.

Ранее украинский боксер рассказал, что Усик может вернуться в крузервейт.

sport.ua