БК Запорожье подписал американского форварда Моо

Баскетболист ранее играл за команду университета штата Гавайи и немецкий Херфорд

БК Запорожье подписал американского легкого форварда Маркиза Моо.

25-летний игрок родился в Лос-Анджелесе. В последнем сезоне студенческой карьеры Моо играл за команду университета штата Гавайи и набирал в среднем 17,6 очка, 6,8 подбора и 2,3 ассиста за 35 минут на площадке.

Позднее форвард перебрался в Европу, где в сезоне 2023/24 играл за Херфорд из второго дивизиона Германии. В новой команде Моо в среднем набирал 12,4 очка, 4,6 подбора и 1,9 передачи.

Запорожье занимает шестое место в Суперлиге Favbet-2024/25, одержав восемь побед в 19-ти играх. В следующем матче команда Валерия Плеханова сыграет со Старым Луцком 1 февраля.

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