Головні вільні агенти літа в НБА, яким ще немає 30

Ринок вільних агентів у найсильнішій баскетбольній лізі світу вже фактично запрацював – користуючись змінами у правилах, клуби НБА продовжують співпрацю із власними баскетболістами на угодах, що спливають («Індіана» та Паскаль Сіакам, Малік Монк і «Сакраменто» тощо), роблячи їх недоступними для конкурентів.

Проте навіть із цими змінами літо 2024-го обіцяє стати цікавим у контексті потенційних переходів. На це мають вплинути і зміна механізмів підрахунку стелі заробітних плат та покарання за її перевищення (так звані перший та другий апрони), і провал кількох амбітних організацій у попередньому сезоні, і фактор «Філадельфії» – окрім Джоела Ембіда, у «Сіксерс» майже немає гарантованих контрактів на наступний чемпіонат, що максимально розв’язує клубу руки у процесі полювання на якісних гравців.

Таких на ринку вистачатиме – при всій повазі до резюме, статусу та колишніх заслуг ветеранів на кшталт Клея Томпсона, Джеймса Хардена, Пола Джорджа і навіть Леброна Джеймса, йдеться зараз не про них (що, до речі, аж ніяк не заважає інсайдерам приписувати «Сіксерс» інтерес і до лідера «Лейкерс», і до універсального форварда «Кліпперс»).

Щоб вашу увагу від головних мувів надто вже сильно не відволікала велич зірок, що згасають, ми зібрали головних вільних агентів 2024-го, яким ще не виповнилось 30 років – тобто, баскетболістів на піку кар’єри чи взагалі тих, хто ще має вдосталь нерозкритого потенціалу.

Деррік Джонс

Позиція: форвард

Вік: 27 років

Попередня команда: «Даллас»

Статистика у сезоні-2023/24: 8,6 очка та 3,3 підбирання у 76 матчах регулярного чемпіонату, 34,3% реалізації триочкових кидків

Попри те, що за спиною Джонса – вже вісім сезонів в НБА, лише у чемпіонаті, що завершився, ми зрозуміли, наскільки корисним він може бути для команди, що претендує на чемпіонський титул. Чи, можливо, сам універсальний форвард «Маверікс» подорослішав, розібрався, де його місце у сучасному баскетболі та зміг показати, так би мовити, товар обличчям: в розіграші плей-оф, що завершився виходом «Далласа» у фінал із всього лиш п’ятим посівом, Деррік був одним з найкращих руйнівників і точно найкращим гравцем за співвідношенням «ціна/якість». Бо рік він відіграв на умовах ветеранського мінімуму – ті самі 2,02 мільйона доларів, що «Бостон» заплатив Святославу Михайлюку.

Тепер Джонс коштуватиме значно дорожче, і це дуже складний квест для «Маверікс». З одного боку, вони не можуть дозволити собі відпустити за так ще одного важливого гравця ротації і спостерігати потім, як він додає ще сильніше в іншому місці (хто сказав «Джейлен Брансон»?). З іншого, де та межа, після якої контракт гравця стартової п’ятірки стає поганим в умовах ліги, що оновлюється? Рік тому «Денвер» вирішив, що понад 20 мільйонів на сезон для Брюса Брауна – це забагато, але в плей-оф прийшов до того, що саме такого баскетболіста, як минулорічний Брюс, Майклу Мелоуну і не вистачило.

З огляду на профайл Дерріка і той факт, що він не вимагатиме якихось вже зовсім захмарних грошей, конкуренція за нього обіцяє бути значною. Це точно не найзірковіший вільний агент літа-2024, але, цілком можливо, найбільш затребуваний – такого баскетболіста хоче мати у складі кожен тренер команди-контендера.

Айзея Хартенштайн

Позиція: центровий

Вік: 26 років

Попередня команда: «Нью-Йорк»

Статистика у сезоні-2023/24: 7,8 очка, 8,3 підбирання та 2,5 передачі у 75 матчах регулярного чемпіонату

Ще один баскетболіст, який глобально підвищив власну оцінку в розіграші плей-оф, що завершився. Рік тому Хартенштайн не був у «Нікс» навіть стартером, але коли Мітчелл Робінсон зламався (та й загалом у Тома Тібодо майже не залишилось здорових гравців), німецький бігмен скористався своїм шансом на повну – у серіях проти «Філадельфії» та «Індіани» був абсолютно незамінним.

Окрім габаритів, у Хартенштайна є ще дві якості рівня «значно вище середнього» для позиції центрового – він просто монстр у тому, що стосується підбирань у нападі (майже чотири в середньому за поєдинок плей-оф), і пасує краще, ніж пересічний гравець п’ятої позиції. Тож дуже цікаво, чи повірить хтось в Айзею як у повноцінного гравця основи, яким він ніколи раніше не був: в НБА є команди, яким основні центрові потрібні тут і зараз («Мемфіс», «Новий Орлеан», в якого Йонас Валанчюнас теж стає вільним агентом, ті ж «Лейкерс»), але заплатити за бігмена доведеться чимало.

«Нью-Йорк», напевно, і сам буде не проти зберегти Хартенштайна, але перед клубом стоїть питання пріоритетів. Айзея – не головний вільний агент «Нікс» у 2024-му, та й Робінсон, якщо він залишається у команді, зі своїми гарантованими 14 мільйонами на наступний сезон – задорогий та затравматичний для бекапа.

Діанджело Расселл

Позиція: плеймейкер

Вік: 28 років

Попередня команда: «Лейкерс»

Статистика у сезоні-2023/24: 18,0 очка та 6,3 передачі у 76 матчах регулярного чемпіонату, 41,4% реалізації триочкових кидків

Формально Расселл ще не є вільним агентом – має декілька днів, щоб активувати або відхилити опцію гравця на наступний сезон на майже 19 мільйонів доларів. І саме це, а не вихід Леброна на ринок вільних агентів – доленосне рішення для усього міжсезоння «Лейкерс».

Якщо Діанджело залишається, каліфорнійці або просто ще на рік зберігають гравця, для якого попередній сезон був найкращим снайперським у кар’єрі (але лише у регулярці: в плей-оф Расселл зіграв поганенько, і свіп від «Денвера» – багато в чому саме його провина), або отримують цінний актив для подальших обмінів, якщо вони взагалі плануються – в захисника непоганий контракт, якій спокійно впишеться у массу трейдів, та дуже пристойна статистика як для баскетболіста, що не вважається зіркою. Якщо йде – замінити з відкритого ринку якимось іншим гравцем його буде дуже проблематично.

Інакше кажучи, це ситуація, у якій колись опинявся «Новий Орлеан» із Дрю Холідеєм – для «Лейкерс» Расселл прямо зараз більш коштовний, аніж для будь-якої іншої команди НБА. Хоча простіші організації без титульних амбіцій точно дивитимуться на захисника з цікавістю: якщо, наприклад, «Клівленд» вирішить міняти Даріуса Гарленда, ідея поновити співпрацю між Діанджело та Кенні Аткінсоном виглядає достатньо цікавою.

Оу Джі Анунобі

Позиція: форвард

Вік: 26 років

Попередня команда: «Нью-Йорк»

Статистика у сезоні-2023/24: 14,7 очка та 4,2 підбирання у 50 матчах регулярного чемпіонату за «Торонто» та «Нікс», 38,2% реалізації триочкових кидків

Вимінявши універсального британця посеред сезону, «Нью-Йорк» за дуже невеликий проміжок часу встиг зрозуміти, які бонуси та проблеми він отримує разом з Анунобі. Здоровий та готовий грати, він вивів «Нікс» на новий рівень – достатньо високий, щоб підопічні Тібодо стали другими на Сході і до епідемії травм виглядали колективом, що цілком може створити проблеми «Бостону» у гіпотетичному фіналі конференції. Але чи здатен Оу Джі бути здоровим стільки, щоб на нього можна було б серйозно покладатися на дистанції – питання із зірочкою, бо вже навіть після трейду він встиг травмуватись двічі.

Анунобі вже відхилив опцію гравця на наступний рік на 19 мільйонів, показавши, що хоче значно більшого – і по грошах, і в частині терміну угоди. «Нью-Йорк» тут і зараз притиснутий до стінки: клуб забагато віддав за Оу Джі в обміні з «Торонто», щоб просто дозволити йому піти вільним агентом. Але й кинути у кришталевого форварда максимальним контрактом – теж ніби як занадто, і це відкриває вікно можливостей для інших клубів.

Майлз Бріджес

Позиція: форвард

Вік: 26 років

Попередня команда: «Шарлотт»

Статистика у сезоні-2023/24: 21,0 очка та 7,3 підбирання у 69 матчах регулярного чемпіонату, 34,9% реалізації триочкових кидків

Історію Бріджеса ви маєте добре пам’ятати, бо вона непересічна – колись проспект «Хорнетс», він пропустив весь попередній сезон через судовий процес щодо звинувачення у домашньому насильстві, не отримав продовження стандартного контракту новачка від свого поки що єдиного у кар’єрі профі-клубу та відіграв чемпіонат, що завершився, на умовах кваліфікаційної пропозиції. Тепер він стає необмежено вільним агентом – рідкісний випадок для гравця, що обирався у лотереї драфту, на виході з дитячої угоди.

Актуальних питань стосовно Майлза два – чи варто вірити в його статистику, набиту в майці «Шарлотт» (у сезоні, що завершився, ця команда займалася чим завгодно, окрім власне гри у баскетбол), і наскільки серйозні репутаційні ризики нестиме його підписання. Якщо на перше більш-менш позитивну відповідь у «Далласі» дав Пі Джей Вашингтон, який після трейду з «Хорнетс» не просто не провалився, а й виграв для техасців пару матчів в плей-оф, то друге для кожного клубу може бути різним. Умовно кажучи, зовсім молодим командам типу «Сан-Антоніо» такий гравець навряд чи буде потрібен, а от ветеранським колективам, де Бріджес точно не буде першим чи другим голосом у роздягальні («Кліпперс», «Голден Стейт» тощо), цілком може знадобитися.

Якщо самі «Хорнетс» взагалі не зацікавлені у продовженні співпраці з Майлзом (а таке цілком може бути, враховуючи наявність Брендона Міллера), Майлз цілком може стати головним стілом усього ринку вільних агентів – не дуже дорогим, але пристойно мотивованим гравцем з потенціалом та прагненням перезавантажити власну кар’єру.

Маркел Фульц

Позиція: плеймейкер

Вік: 26 років

Попередня команда: «Орландо»

Статистика у сезоні-2023/24: 7,8 очка, 3,2 підбирання та 2,8 передачі у 43 матчах регулярного чемпіонату

Так, Фульц вже ніколи не позбудеться статусу одного з найбільших драфт-бастів у 21 сторіччі – його обрали першим тоді, коли можна було б підсилитись Джейсоном Тейтумом, Деароном Фоксом чи бодай Лаурі Маркканеном. Але захисник, який на виході з коледжу вважався неймовірно перспективним, все ж знайшов власне місце в НБА – у двох останніх сезонах в майці «Орландо» показав, що може бути як стартером у молодій команді, що потребує людини, яка розподіляла б кидкове навантаження між юними талантами, так і лідером другого юніту.

Кидати з дистанції на пристойному рівні Маркел у свої 26 не навчився і, напевно, вже ніколи не навчиться, але його ринок обіцяє бути значним. Бо він дійсно підходить майже усім: від умовної «Міннесоти», яка в плей-оф страждала зокрема від відсутності бодай якогось плеймейкера на лаві запасних, до умовного «Вашингтона» – напевно, найкращий плеймейкер драфту-2024, серб Нікола Топич, серйозно травмований, витрачати на нього другий пік виглядає не дуже доцільним, а підсилювати позицію першого номера потрібно тут і зараз, бо у сезоні, що завершився, там була просто катастрофа.

Тайріз Мексі

Позиція: захисник

Вік: 23 роки

Попередня команда: «Філадельфія»

Статистика у сезоні-2023/24: 25,9 очка, 3,7 підбирання та 6,2 передачі у 70 матчах регулярного чемпіонату, 37,3% реалізації триочкових кидків

Мексі – єдиний обмежено вільний агент у цьому списку, і в місці, де він продовжить власну кар’єру, можна не сумніватися – він точно залишиться у «Сіксерс». Проривний сезон, юний вік, повна довіра з боку організації, статус улюбленця вболівальників: аргументів, чому співпрацю варто пролонгувати, не доводячи до появи у перемовинах третьої сторони, вистачає як у гравця, так і у клубу.

Кейс Тайріза цікавий іншим. По-перше, саме фактор захисника, який колись обирався у третьому десятку драфту і має лише 13-мільйонний кепхолд, дозволяє «Філадельфії» вийти на ринок за кимось із зіркових ветеранів (Пол Джордж тут – найбільш реальний кандидат, бо відхід Леброна з «Лейкерс» малоймовірний, а із Харденом клуб вже мав справу і навряд чи залишився цим досвідом задоволений), і вже потім вирішувати контрактне питання із Мексі. По-друге, чи вважають самі «Сіксерс» захисника гравцем рівня максимальної угоди, чи будуть намагатися вмовити його перепідписатись на менші гроші.

Потужна статистика та дебютний виклик на Матч зірок не мали б приховати від Деріла Моурі той факт, що Мексі – не перша опція команди НБА і, можливо, навіть не друга у команді-контендері. Друга половина регулярного чемпіонату показала, наскільки сильно він залежить від наявності Ембіда на майданчику – Тайріз класно використовує ті простір та місматчі, що створює Джоел, але без нього значно втрачає в ефективності і не здатен вести гру команди у нападі на високому рівні. Навряд чи це проблема захисника (скоріше, ще одна чеснота минулорічного MVP ліги, баскетболіста дійсно непересічного), але питання, як усе це правильно оцінити у доларовому еквіваленті, залишається для «Філадельфії» актуальним.

Є сумніви, що може дійти до повторення ситуації Деандре Ейтона у «Фініксі» – коли величезні розбіжності між клубом та гравцем у перемовинах призвели до того, що контракт центровому запропонувала третя сторона, «Санз» довелося повторювати пропозицію, щоб зберегти актив, на несприятливих для себе умовах, а потім шукати, куди б його обміняти. Але «Філадельфія» щойно дочекалася, доки спливе попередній поганий контракт (нуль очок 39-мільйонного Тобайаса Херріса у вирішальному матчі серії з «Нью-Йорком» стали дуже популярним мемом), і має бодай трохи подумати, чи варто брати на себе новий.

А за ким із вільних агентів літа-2024 стежитимете ви? Діліться думками у коментарях 👇

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency, Ringo Chiu/Keystone Press Agency, Frank Gunn/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

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