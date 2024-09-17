Черкасские Мавпы подписали экс-защитника Киев-Баскет Кошеватского

В сентябре Кошеватский защищал цвета сборной Украины на чемпионате мира U-23 по баскетболу 3×3

Черкасские Мавпы подписали экс-защитника Киев-Баскет Льва Кошеватского.

Это уже третий клуб Суперлиги в карьере игрока — помимо Киев-Баскет, он также ранее защищал цвета Будивельника.

В сезоне 2023/24 выступая за Киев-Баскет, Кошеватский набирал 10 очков, 2.8 подборов, 3.9 передачи и 1.6 перехватов за 26.5 минут в среднем на паркете.

Читайте также: В сезоне украинской Суперлиги FAVBET 2024/25 по баскетболу сыграют девять команд

К рядам черкасского клуба Кошеватский присоединится по возвращению из Монголии. Там он защищал цвета сборной Украины 3×3 на чемпионате мира U-23, где наша национальная команда не смогла выйти в плей-офф.

В августе Черкасские Мавпы возглавил Георгий Ступенчук, сменивший на посту главного тренера Артема Слипенчука.

Черкасские Мавпы заняли четвертое место в регулярном сезоне Суперлиги-2023/24. Команда в полуфинале плей-офф проиграла Днепру, а затем уступила Киев-Баскету в поединках за бронзовые награды.

Источник