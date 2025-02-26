Лейкерс обыграли Маверикс, Орландо разгромно уступил Кливленду в регулярном чемпионате НБА

Мемфис и Финикс оформили сверхрезультативный матч с 299 очками на двоих

В ночь на 26 февраля состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс обыграли Даллас Маверикс — 107:99. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь на площадке не появлялся.

Отметим также противостояние между Мемфис Гриззлис и Финикс Санз. На двоих команды оформили 299 очков, а победу в овертайме отпраздновали Гриззлис — 151:148.

НБА. Регулярный чемпионат

Торонто Рэпторз — Бостон Селтикс — 101:111 (24:35, 30:31, 22:23, 25:22)

Орландо Мэджик — Кливленд Кавальерс — 82:122 (16:34, 27:23, 23:35, 16:30)

Мемфис Гриззлис — Финикс Санз — 151:148 ОТ (31:34, 27:28, 43:41, 36:34, 14:11)

Нью-Орлеан Пеликанс — Сан-Антонио Сперз — 109:103 (16:30, 33:21, 30:32, 30:20)

Хьюстон Рокетс — Милуоки Бакс — 100:97 (30:25, 27:34, 28:26, 15:12)

Голден Стэйт Уорриорз — Шарлотт Хорнетс — 128:92 (28:18, 28:23, 41:24, 31:27)

Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас Маверикс — 107:99 (28:20, 31:31, 19:26, 29:22)

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