БК Ровно потерпел домашнее поражение от Старого Луцка в Суперлиге FAVBET-2024/25

Ровенчане остались на третьем месте в турнирной таблице, их соперник поднялся на 6-ю строчку, обойдя Запорожье

В Ровно стартовала седьмая игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25. Старый Луцк неожиданно уверенно обыграл в гостях БК Ровно — 74:62.

Уже в первой четверти команда Дмитрия Чайковского обеспечила себе комфортный отрыв, который практически сохранила к большому перерыву — 38:31.

Перелом в игре едва не наступил в третьей четверти — хозяева сократили разрыв в счете до одного очка, но на большее их не хватило. Вскоре Старый Луцк восстановил гандикап в 10+ очков и без проблем довел матч до победы.

Лучшим в составе победителей стал Павел Горобченко, набравший 28 очков (из них 15 — из-за дуги). Антону Мусиенко и Степану Лесику не хватило лишь одного подбора до дабл-дабла.

Ровенчане, несмотря на поражение, остались на третьем месте в турнирной таблице. Луцкая команда поднялась на 6-ю строчку, обойдя Запорожье. Следующие свои матчи команды проведут в следующий четверг, 19 декабря.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Старый Луцк — 62:74 (14:24, 17:14, 20:21, 11:15)

БК Ровно: Браун (16 + 12 подборов), Соловьев (13 + 6 подборов), Головчик (11), Рябой (6 + 6 подборов), Тимощук (6), Поносов (6), Шептицкий (2), Гарбар (2)

Старый Луцк: Горобченко (28), Мусиенко (15 + 9 подборов), Лесик (13 + 9 подборов), Дюпин (7), Билявый (3), Прозапас (3), Липовцев (3), Лавани (2).

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