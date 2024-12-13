Рафаэль Надаль посетит молодежный Итоговый чемпионат ATP в Саудовской Аравии

Спустя месяц после официального завершения карьеры, которое произошло 19 ноября на финальной стадии Кубка Дэвиса в Малаге, Рафаэль Надаль вновь появится на теннисной арене.



Как сообщает издание AS, 38-летний испанец станет гостем Next Gen ATP Finals, турнира для восьми лучших молодых игроков мира до 20 лет. Соревнования пройдут в Джидде, Саудовская Аравия, с 18 по 22 декабря.

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«Привет, это Рафа. До Next Gen ATP Finals в Джидде осталась всего неделя. Не пропустите выступление лучших молодых талантов мира. Увидимся там», — сообщил Надаль в своем видеообращении.

Напомним, что в январе этого года Рафаэль Надаль стал амбассадором Федерации тенниса Саудовской Аравии. Его новая роль предусматривает, что каждый год он будет проводить определенное время в Саудовской Аравии для развития спорта, а также работать над созданием своей новой теннисной академии.

btu.org.ua