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Футбол

УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков

УЕФА наложил санкции

УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков

Фото: Сербія

    • УЕФА наложил строгие санкции на Футбольную ассоциацию Сербии за проявления расизма и хулиганства со стороны болельщиков во время матчей Лиги наций.

    Сербские фанаты на матче против Швейцарии пытались поджечь албанский флаг. Были зафиксированы другие инциденты, связанные с использованием пиротехники, а также вандализм и нарушение правил поведения.

    Федерация Сербии получила запрет на продажу билетов на следующие два выездных матча команды в соревнованиях УЕФА и должна закрыть части своего стадиона во время двух домашних матчей.

    УЕФА также наложил штраф – 173 000 евро.

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