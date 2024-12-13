Дебют чемпиона мира из Украины. Промоутер оценил шансы Захареева

Юрий Захареев

14 декабря в Киеве пройдет вечер бокса промоутерской компании Top Boxing Generation, на котором состоится профессиональный дебют Юрия Захареева, ставшего в 2021 году самым молодым украинским чемпионом мира среди любителей.

Его соперником станет бывший претендент на титул в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джоель Хулио (39–20, 33 КО).

Промоутер шоу Влад Елисеев прокомментировал будущий дебют украинского боксера:

«У нас не было переговоров с самим Юрием. Переговоры велись с федерацией бокса Украины. Александр Мончак предложил организовать дебют Юрия в профессиональном боксе в рамках нашего шоу Top Boxing Generation 14 декабря. Дело в том, что недавно Юрий Захареев выиграл чемпионат Европы, а в олимпийском боксе образовалась большая пауза между соревнованиями. Чтобы не терять время и поддерживать боевую практику, решили организовать этот дебют.

Пока у Top Boxing Generation нет контракта с Юрием. Но я бы не назвал это разовой акцией. Посмотрим, как будут развиваться события. Мы надеемся, что Юрий Захареев еще не раз порадует украинских фанатов своим боксом в рамках Top Boxing Generation. Сейчас Юрий проведет этот поединок, а дальше мы будем общаться с Федерацией бокса и будет видно, что будет дальше.

Кстати, на сегодняшний день у Юрия Захареева нет контракта ни с кем из промоутеров в профессиональном боксе. Поэтому мы открыты для дальнейших обсуждений и сотрудничества», – сообщил Елисеев.

sport.ua