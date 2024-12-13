Макс Ферстаппен: Я очень горжусь этим титулом

Макс Ферстаппен приехал в Руанду на церемонию FIA Gala, чтобы в четвёртый раз подряд получить кубок чемпиона мира Формулы 1. Перед награждением гонщик Red Bull Racing заявил, что особенно гордится титулом 2024 года, и дал прогноз на следующий сезон.

Макс Ферстаппен: «Все мои титулы отличаются друг от друга, и это делает каждый из них особенным. Команда провела очень сложный сезон, но я всё равно выиграл титул и стою сейчас здесь – я очень этим горжусь. Церемония проходит в новом месте, так что я воодушевлён этим вечером.

Наша команда не лучшим образом провела середину сезона, и борьба получались более плотной. Мы должны продолжать много работать и пытаться сделать машину ещё лучше. У нас есть идеи, что нужно предпринять, чтобы в следующем сезоне вновь быть конкурентоспособными и бороться за победы.

Думаю, в 2025-м между многими командами, который сейчас находятся в числе лидеров, будет плотная борьба. Полагаю, нас ждёт великолепный сезон».

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