Вассёр: Надо было лучше отработать в квалификации

«Я думал, мы сможем выступить лучше», – такой фразой Шарль Леклер подытожил Гран При Китая, где он занял 4-е место – его Ferrari пересекла линию финиша почти на 10 секунд позже, чем McLaren Ландо Норриса. Примерно столько же монегаску проиграл Карлос Сайнс, его напарник, замкнувший первую пятёрку.

Такие итоги гонки несколько удивляют хотя бы потому, что перед шанхайским этапом чемпионата все в McLaren один голос говорили, что на этой трассе должны в полной мере проявиться недостатки машины MCL38, тогда как в Ferrari наоборот, оценивали свои перспективы весьма оптимистично. Норрис даже поспорил со своим инженером, Уиллом Джозефом, что под конец дистанции проиграет Ferrari как минимум 35 секунд. Но вышло по-другому.

Когда Ландо на 22-м круге перешёл на жёсткие шины – это произошло в период, когда действовал режим виртуального автомобиля безопасности, что позволило сохранить вторую позицию – он смог проходить круги намного быстрее, чем Леклер, которому мешала недостаточная поворачиваемость, проявлявшаяся во всех медленных поворотах.

Как пишет издание The Race, в Ferrari сознательно внесли коррективы в настройки, сместив их в сторону недостаточной поворачиваемости, и это было сделано после субботнего спринта. В Скудерии рассуждали так: с одной стороны, это скажется на скорости в квалификации (Леклер показал только 6-е время, Сайнс – 7-е), зато на дистанции гонки позволит снизить уровень деградации задней резины.

Но оказалось, что в воскресенье красные машины по темпу заметно уступали McLaren Норриса, что удивило и самого Ландо. После финиша он предположил, что его MCL38 поехала быстрее, поскольку температура покрытия трассы снизилась, что в сочетании с особенностями нового асфальта китайской трассы позволили добиться более эффективной работы резины.

По словам Фредерика Вассёра, если бы его гонщики стартовали с более высоких позиций, результат Гран При мог бы быть иным. «Надо было лучше отработать в квалификации, но стартовали мы с 6-й и 7-й позиций, – прокомментировал он.– Первый отрезок дистанции на шинах Medium мы провели неплохо, и наш консервативных подход к работе с резиной дал свои плоды. Но затем, когда мы перешли на жёсткие шины, начались проблемы.

Прогревать эту резину было трудно, и сложности проявлялись на протяжении всего отрезка. Впрочем, мы проигрывали не полсекунды, а одну или полторы десятых на круге. В целом главная проблема в том, что в этот уик-энд нам не удалось в полной мере раскрыть потенциал машины. Надо получше справляться с делом в квалификации – не думаю, что у нас не было шансов пробиться в первый ряд, и если бы мы стартовали с более высоких позиций, то и гонка прошла бы по-другому, это однозначно.

Я ожидал, что в гонке мы будем способны показать более хороший темп. Теперь надо понять, в чём причины сложностей, которые прежде всего проявлялись на жёсткой резине. К этапу в Майами надо повысить скорость как на одном быстром круге, так и добиться улучшений в плане гоночного темпа. Результаты очень плотные, поэтому даже если удастся отыграть сотые доли секунды, это может вылиться в заметную разницу».

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