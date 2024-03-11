Фелипе Масса подал в суд на FIA, FOM и Берни Экклстоуна

Бывший гонщик Формулы 1 Фелипе Масса подал иск в Высокий суд Лондона против FIA, FOM и Берни Экклстоуна с требованием возмещения финансового ущерба.

В августе 2023 года Фелипе Масса официально уведомил FIA и Формулу 1 о намерении обратиться в суд с иском по поводу их сговора и бездействия по ходу сезона 2008 года после аварии Нельсона Пике-младшего. Масса настаивает, что результаты Гран При Сингапура 2008 года должны быть аннулированы.

С согласия бывшего гонщика адвокаты предоставили Формуле 1 и FIA срок до середины октября, чтобы ответить на претензии и урегулировать дело во внесудебном порядке. В FIA и FOM запросили продлить срок до 15 ноября. Этот запрос был удовлетворён стороной Массы, но с тех пор никаких публичных заявлений на эту тему не поступало.

Бразильская юридическая фирма Vieira Rezende Advogados выпустила заявление, что 11 марта в Высокий суд Лондона был подан иск, поскольку вопрос не удалось решить путём переговоров.

«Господин Масса добивается признания того, что FIA нарушила собственные правила, не сумев оперативно расследовать аварию Нельсона Пике-младшего на Гран при Сингапура 2008 года, и что федерация не действовала должным образом, – говорится в заявлении юридической фирмы. – Господин Масса мог бы выиграть чемпионский титул в том году.

Господин Масса требует возмещения значительного финансового ущерба, который он понёс из-за бездействия со стороны FIA, в котором также были замешаны господин Экклстоун и FOM.

Попытки найти мирное решение не увенчались успехом, поэтому господину Массе не оставалось ничего другого, как начать судебное разбирательство.

Недавние события естественным образом продемонстрировали, что вопросы прозрачности и честности в Формуле 1 остаются актуальными, и очевидно, что необходима серьезная работа для восстановления авторитета и долгосрочного будущего».

Упомянутые в тексте «недавние события», по всей видимости, связаны с действиями президента FIA Мохаммеда бен Сулайема, в отношении которого начато расследование.

Как сообщается, Фелипе Масса требует компенсацию в размере от 60 до 150 миллионов фунтов стерлингов. На момент публикации материала в FOM отказались от комментариев.

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