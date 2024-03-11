Плакса станет игроком ФСК Мариуполь

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Полузащитник Александрии Родион Плакса заинтересовал клуб Первой лиги ФСК Мариуполь.

Об этом сообщает Sport Arena.

В Александрии Родион играет с лета 2023 года. В декабре полузащитник, отмечая один из голов в ворота Металлиста 1925 года, продемонстрировал в камеру щитки с надписями в поддержку пленных воинов Азовстали.

В общей сложности Плакса в составе Александрии провел 10 матчей, в которых забил два гола. Игрок не выходил на поле в официальных поединках после зимней паузы.

Александрия занимает 11 место в УПЛ, имея 20 очков. По итогам первого этапа Первой лиги Мариуполь занял третье место в группе Б и будет бороться за право повышения в классе в чемпионской группе. Ранее сообщалось, что ФСК Мариуполь подписал питомца Динамо.

champion.com.ua