Почеттино: Собираюсь ли я уйти с поста тренера Челси? Нет, нет, нет… Никогда

Тренер высказался относительно критики болельщиков
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о критике команды со стороны болельщиков лондонского клуба.
"Сегодня это другой проект. Это другой "Челси". Если вы собираетесь судить нас, анализируя ситуацию и сравнивая её с прошлым "Челси", то, конечно, никто не добьется успеха. Болельщики не будут любить другого тренера больше, чем меня. Это новый проект, и люди должны это понять.
Собираюсь ли я уйти с поста тренера "Челси"? Нет, нет, нет. Никогда", — сказал Почеттино.
Напомним, что на данный момент лондонцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров.