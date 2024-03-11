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Футбол

Почеттино: Собираюсь ли я уйти с поста тренера Челси? Нет, нет, нет… Никогда

Тренер высказался относительно критики болельщиков

Фото: chelseafc.com

    • Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о критике команды со стороны болельщиков лондонского клуба.

    "Сегодня это другой проект. Это другой "Челси". Если вы собираетесь судить нас, анализируя ситуацию и сравнивая её с прошлым "Челси", то, конечно, никто не добьется успеха. Болельщики не будут любить другого тренера больше, чем меня. Это новый проект, и люди должны это понять.

    Собираюсь ли я уйти с поста тренера "Челси"? Нет, нет, нет. Никогда", — сказал Почеттино.

    Напомним, что на данный момент лондонцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров.

    www.ua-football.com

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