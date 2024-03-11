Букмекеры оценили шансы легендарного Тайсона в поединке против блогера

Twitter. Майк Тайсон и Джейк Пол

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) выйдет в ринг против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), который сейчас активно занимается бойцовской карьерой.

Тайсон встретится с Полом в боксерском поединке 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США) в главном событии карда, который будет транслироваться на Netflix.

Букмекерские конторы уже выставили котировки на этот шоу-матч. Фаворитом является Джейк, на него можно поставить с коэффициентом 1.36.

Победа легендарного Тайсона расценивается в 3.00.

sport.ua