Лунин в раздумьях относительно своего будущего. Кепа может перейти в клуб саудовской лиги

Мадридский Реал может остаться без качественного запасного голкипера

Твіттер Кепа Арісабалага

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, который в прошлом сезоне выступал за "Реал Мадрид" на правах аренды, может перейти в саудовский "Аль-Иттихад", сообщает Marca.

По информации издания, Кепа Аррисабалага может вернуться в мадридский "Реал" в случае ухода Андрея Лунина, но украинский голкипер еще не принял решение относительно своего будущего в "Реале".

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Отмечается, что если Лунин не согласится быть вторым номером после Тибо Куртуа в "Реал Мадриде", то клуб обратится к Аррисабалаге. Однако, если 29-летний испанец перейдет в саудовский "Аль-Иттихад", тогда "сливочным" нужно будет искать нового, качественного голкипера для подмены Тибо Куртуа.

Напомним, в прошлом сезоне Лунин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл "на ноль", а Кепа пропустил 18 голов в 20 матчах, восемь раз сыграв "на ноль".

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