Источник: Ломаченко согласился уступить Джервонте право на бой с Шакуром

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Кенни Эллис, тренер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО), сообщил неподтвержденную никем информацию о том, что обладатель титула IBF в этом же дивизионе украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) якобы согласился отступить в сторону и позволить Дэвису подраться против чемпиона WBC Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО) осенью этого года.

«Срочные новости. Ломаченко сказал, что отойдет в сторону и позволит Джервонте Дэвису подраться с Шакуром Стивенсоном этой осенью, а он сразится с победителем в начале 2025 года», – написал Эллис на своей странице в Instagram, но затем удалил сообщение.

Отметим, что Шакур Стивенсон этой ночью победил по очкам Артема Арутюняна из Германии (12-2, 7 KO). Это был последний бой Шакура на контракте с Top Rank. Теперь он в статусе «свободного агента» может вести переговоры с любой компанией.

sport.ua