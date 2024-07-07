Риккардо: Наш спорт становится всё более голливудским

Возвращение Риккардо в Формулу 1 сопровождалось надеждой на возможный контракт с Red Bull Racing, но австралиец не произвёл впечатления и сейчас у него нет даже контракта с RB на следующий сезон. В Сильверстоуне Риккардо признал, что не знает, как и где проведёт 2025-й.

Даниэль Рикардо: «У меня нет никакой информации о том, что будет дальше. Сейчас я не в том положении, чтобы пытаться что-то предсказывать. Я просто стараюсь делать своё дело. Но на квалификации в Сильверстоуне это не вполне получилось. Я чувствую, что больше ничего не могу сделать в той ситуации, в которую мы себя поставили.

Останусь ли я в RB до конца сезона? Я бы не стал делать никаких прогнозов в этом спорте, который с каждым годом становится всё более глобальным, все более голливудским, если можно так выразиться. Сюжет, который сейчас развивается в нашем спорте, определенно похож на голливудский, поскольку он полностью непредсказуем».

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