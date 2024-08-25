Изола: Оптимальная тактика: старт на Soft и один пит-стоп

Шинники компании Pirelli прокомментировали итоги субботы, отметив, что команды в начале третьей тренировки успели поработать на трассе и на дождевой резине, но ещё по ходу третьей тренировки метеообстановка в Зандфорте нормализовалась, и квалификация прошла на сухой трассе.

Вопреки надеждам голландских болельщиков, поул достался не их кумиру, Максу Ферстаппену, а гонщику McLaren Ландо Норрису, который выиграл квалификацию с весьма убедительным преимуществом.

Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli: «По ходу тренировок и двух первых частей квалификации казалось, что результаты очень плотные, но в финальной сессии Норрис прибавил и стал недосягаемым для соперников. Гонщик McLaren проехал фантастический круг, завоевав поул с впечатляющим преимуществом в 0,356 секунды, причём на трассе, где длина круга лишь немного превышает четыре километра!

Безусловно, плохая погода и разного рода инциденты, из-за которых работа на трассе прерывалась, помешали командам и гонщикам нормально подготовиться к квалификации.

За эти 60 минут стало очевидно, что мягкие шины с максимальной эффективностью работают только на первом быстром круге, и переход на свежие комплекты резины позволял заметно улучшить время. Вероятно, этот фактор влиял на результаты даже более существенно, чем улучшение состояния асфальтового покрытия.

Если говорить о возможных сценариях завтрашней гонки, то итоги тренировок – хотя объём информации, полученной за эти три часа относительно небольшой – подтвердили результаты, полученные на симуляторе перед голландским этапом.

Расчёты показывают, что быстрее всего дистанцию можно преодолеть с единственным пит-стопом, при этом наиболее предпочтительной выглядит комбинация Soft/Hard. В этом случае пит-стоп надо будет проводить между 24-м и 30 кругом. Если же стартовать на Medium, то перейти на жёсткую резину состава С1 можно будет на четыре круга позже, т.е. ближе к 34-му кругу».

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