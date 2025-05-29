Лука де Мео: У Renault нет намерений продавать команду

За восемь этапов сезона команда Alpine F1 заработала лишь 7 очков, занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов, и её продолжает лихорадить. Происходят кадровые перестановки, меняются гонщики, и нормальной работе всё это явно не способствует. Однако планов сворачивать программу в Формуле 1 у Renault как не было, так и нет – об этом в очередной раз заявил Лука де Мео, глава французского концерна.

«Я хочу повторить, что у нас нет намерений продавать команду Alpine или уходить из Формулы 1, – заявил он, отвечая на вопрос журналиста Gazetta dello Sport во время презентации нового электромобиля Alpine A390. – Участие в соревнованиях – основа стратегии Alpine, и у Renault есть всё необходимое, чтобы добиваться успехов в автоспорте.

Наша команда упорно трудится, чтобы наша достичь тех результатов, которых она заслуживает. Кроме того, в ралли-рейдах «Дакар» нас теперь достойно представляет бренд Dacia, и на счету Alpine уже есть первые подиумы в чемпионате мира по гонкам на выносливость, поэтому мы продолжаем двигаться по этому пути».

Представляя новую модель электромобиля, которая отличается спортивным характером, де Мео также поделился своими взглядами на перспективы электрификации автомобильного транспорта в целом: «Электромобили станут частью рынка, а какой будет их доля, зависит от политических решений – займут ли они его на 100%, на 80 или на 50. Но этот сегмент европейского рынка будет только расти.

Я верю, что прочная репутация марки Renault и высокий уровень квалификации позволят нам занять важное место на этом рынке, что мы уже сделали в области автомобилей с гибридными двигателями, где наша доля достигла 20%».

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