Ролан Гаррос. Ангелина Калинина против Лоис Буассон во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сыграет во втором круге на Открытом чемпионате Франции. Матч против француженки Лоис Буассон пройдет третьим запуском на Корте №7 (начало ориентировочно в 16:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 07/02/1997 (28 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 29/05/2025): 375/227

Призовые за карьеру: $4,183,845



Дата рождения: 16/05/2003 (22 года)

Место рождения: Дижон, Франция

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 152 (06/05/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/05/2025): 133/79

Призовые за карьеру: $148,009

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H2H: 2-0

2021 | Контрексевиль (ITF) | Грунт | R2 | Калинина 6:2, 6:1

2021 | Ролан Гаррос | Грунт | QR2 | Калинина 6:4, 6:3

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R128: Элина Аванесян (Армения, №40 WTA) 6:1, 6:2

Лоис Буассон

R128: [24] Элизе Мертенс (Бельгия, №24 WTA) 6:4, 4:6, 6:3

История на турнире

Ангелина Калинина – 8/8 | Калинина пятый сезон подряд сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. Ее лучший результат – второй круг в 2021 и 2022 годах.

Лоис Буассон – 1/3 | Буасон ранее трижды принимала участие в квалификации и выиграла только один матч.

Выступления на грунте (на 29/05/2025):

Ангелина Калинина – 178/77 (2/2 в этом году)

Лоис Буассон – 95/41 (16/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает yнебольшим фаворитом матча Лоис Буассон и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,81. На победу Ангелины Калининой

предлагается коэффициент – 2,05 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)

Ангелина Калинина – 8/11

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 0/4 | Доха – R1, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1

WTA 500 – 5/4 | Брисбен – 1/2, Линц – R1, Мерида – R2, Чарльстон – R1

WTA 250 – 3/2 | Клуж-Напока – 1/4, Руан – R2

Лоис Буассон – 16/7

WTA 250 – 1/1 | Руан – R2

WTA 125 – 0/1 | Сен-Мало – R1

ITF WTT – 15/5 | Манчестер – R2, Макон – R1, Сабадель – 1/4, Террасса – Финал, Беллинцона – 1/2, Сен-Годенс – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина – В, П, В, П, П

Лоис Буассон – В, В, В, В, В

Национальный фактор:

Ангелина Калинина – 27/9 | Калинина выиграла в шести предыдущих встречах с французскими теннисистками. В этом сезоне украинка победила Леолию Жанжан в Мериде.

Лоис Буассон – 3/2 | Буассон предыдущий матч с представительницей Украины провела в прошлом году, обыграв Анастасию Соболеву на турнире ITF во Франции.

• Ангелина Калинина проведет 182-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 88 побед (48%).

• Лоис Буассон проведет 4-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 2 победы (50%).

• Ангелина Калинина сыграет 28-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 11 побед (39%).

• Лоис Буассон сыграет 2-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 1 победа (100%).

• Ангелина Калинина 9-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (3-й раз в Париже) и будет бороться за свой второй выход в третий раунд. Впервые ей удалось это в 2023 году на Australian Open.

Победительница этого матча получит 168 000 евро призовых и 100 рейтинговых очков. Проигравшая – 117 000 евро призовых и 50 рейтинговых очков.

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btu.org.ua