Плей-офф НХЛ. Флорида красиво вышла в финал Кубка Стэнли

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Флорида в матче финала восточной конференции НХЛ обыграла Каролину со счетом 5:3 и третий сезон кряду вышла в финал Кубка Стэнли.

Счет в серии 4:1.

Каролине нужно было побеждать на своем льду, однако команда, выигрывая 2:0, не сумела справиться с давлением Пантер. У хозяев дубль оформил Ахо, а у Флориды по два очка набрали форварды Беннетт, Барков, Райнхарт и Ткачак.

Теперь Флорида будет ждать своего соперника по финалу. На Западе Эдмонтон ведет в серии с Далласом 3:1.

Плей-офф НХЛ. Финал Востока

Каролина – Флорида 3:5

Шайбы: 04:48 Ахо – 1:0, 18:54 Ахо – 2:0, 27:23 Ткачак – 2:1, 27:53 Родригес – 2:2, 31:48 Лунделл – 2:3, 48:40 Джарвис – 3:3, 52:21 Верхаге – 3:4, 59:06 Беннетт – 3:5

Вратари: Андерсен – Бобровский

Флорида выиграла серию 4:1

sport.ua