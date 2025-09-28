Сайнс и Алонсо поздравили Марка Маркеса с 7-м титулом

Сегодняшний японский этап MotoGP выиграл Франческо Баньяя, но второе место на трассе в Мотеги занял его напарник по команде Ducati Марк Маркес, и этого результата было достаточно, чтобы знаменитый испанский мотогонщик досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

Это его седьмой титул в MotoGP, премьер-лиге мотогонок, где используются мотоциклы с двигателями рабочим объёмом 1000 куб.см, а в общей сложности он девять раз становился чемпионом мира (в классе 125 куб.см. в 2010-м и в Moto2 – в 2012-м).

«Марк, самые искренние поздравления с титулом чемпиона MotoGP 2025 года!» – написал Карлос Сайнс на своих страницах в социальных сетях и поделился несколькими фотографиями, сделанными в разные годы в компании с Маркесом.

Конечно, поздравления Марко Маркесу послал и Фернандо Алонсо, и вообще за своего героя-мотогонщика радуется вся Испания.

