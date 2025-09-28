Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи считает, что в недалеком будущем Александр Усик освободит все чемпионские титулы.

Сейчас все умоляют Усика оставить пояса. Каждый супертяжеловес, каждый тренер в тяжелом весе, каждый менеджер, промоутер. Все говорят: «Ты сделал это. Молодец. Ты победил всех дважды». Нам всем сейчас нужно ждать следующего шага Александра», – сказал Околи.

Ранее легендарный тренер Тедди Атлас назвал место абсолютного чемпиона мира Александра Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории бокса.

