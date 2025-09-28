Ла Лига. Эльче – Сельта 2:1. У одних всё хорошо, а у других – плохо

В 7-м туре Ла Лиги, "Эльче" принимал "Сельту".

Команды обменялись голами за 4 минуты первого тайма. Сначала счёт открыли хозяева поля – отметился Андре Силва. Иглесиас не захотел мириться с пропущенным голом и забил вслед.

Сумасшедшую результативность показали команды в первом тайме. 9 ударов у "Эльче", 7 – у "Севильи". Из них в створ – 3:2.

После перерыва, "Эльчке" мог уходить в отрыв, но Рафаэль Мир не реализовал пенальти. Спустя 12 минут хозяева свой момент нашли – голом отметился Доналбд и вывел клуб вперёд.

Пять из восьми ударов в створ было у "Эльче" во втором тайме. В то же время, "Сельта" ударила один раз и то, не в створ.

В турнирной таблице "Эльче" – четвёртый с 13-ю баллами, "Сельта" – 16-я с 5-ю очками и продолжает свою безпобедную серию.

Ла Лига. 7-й тур. "Мануэль Мартинес Валеро"

Эльче – Сельта 2:1

Голы: Силва (18), Дональд (68) – Иглесиас (22)

