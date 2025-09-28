Коко Гауфф: “Китайские фанаты говорят, что любят меня за мою личность, и это для меня важнее, чем любые победы”

Третья ракетка мира Коко Гауфф поделилась эмоциями после матча третьего круга на турнире в Пекине



Коко Гауфф продолжает защиту титула на турнире в Пекине, одолев Лейлу Фернандес в третьем круге. В решающем сете американка упустила преимущество со счета 5:2 и не реализовала матчбол, но после смогла выиграть два следующих гейма. Для Гауфф эта победа стала 150-й в профессиональном туре на хардовых кортах. Она – самая молодая теннисистка с 2011 года, которой удалось достичь этого показателя (ранее подобное удалось Каролин Возняцки).

– Коко, это был очень непростой матч. Каковы ваши впечатления от игры?

– Я уже играла с Лейлой в этом году и знала, что сегодня будет тяжелее, потому что чувствовала, что она показывает хороший теннис. Она уверенно обыграла предыдущую соперницу, ранее также выиграла титул в Вашингтоне, поэтому я знала, что она подойдет к этому поединку по-другому. Пришлось подстраиваться. Но я счастлива, что смогла пройти дальше.

– Каким был самый большой вызов сегодня и какие изменения вы вносили в свою игру, чтобы одержать победу?

– Условия были очень медленными, и, по моему мнению, это ей подходило, ведь она любит принимать мяч очень рано. Из-за этого моя сила ударов не оказывала большого влияния, особенно когда мячи становились более изношенными. Я заметила, что когда у нас были новые мячи, я могла выиграть два-три гейма подряд. Самым трудным было справиться именно с этими условиями и пытаться чувствовать, что я могу пробивать ее оборону, хотя в этот раз я не делала этого так же хорошо, как ранее в этом году.

– Во втором сете вы потеряли контроль. Что произошло?

– Это был сет с большим количеством борьбы. В гейме при счете 2:2 или 3:2 у меня были шансы сделать брейк. Думаю, тогда я сыграла слишком пассивно. А в последнем гейме сделала несколько двойных ошибок на подаче.

Она действительно играла хорошо. Я знала, что как и в первом сете, все будет идти ровно. Пара очков не в твою пользу, и ты теряешь сет. Соперница была агрессивной, сильно била по мячу и не давала мне простых очков. Я думаю, что должна была быть более агрессивной в определенные моменты. Я видела, как она добавила агрессии во втором сете. Например, в гейме при счете 3:2 на брейкпоинтах я должна была сыграть глубже и заставить ее больше открывать корт.



– В Китае у вас очень много поклонников. Как вы видите роль спорта в сближении культур?

– Я люблю спорт именно за это. Лучшее в том, что я спортсменка – возможность путешествовать по миру и видеть разные культуры. Если бы не теннис, я бы не имела возможности приехать в Китай. Я всегда хотела сюда попасть, но финансово это было бы невозможно. Я очень благодарна за это.

Китайские фанаты – лучшие. Они самые милые в туре и дарят невероятное количество подарков. В конце турнира я выложу фото, потому что это больше подарков, чем я получала на Рождество, а я была довольно избалованным ребенком (улыбается). Это невероятно.

Они очень внимательны: каждый подарок персонализирован, видно, что над этим думали неделями. Это заставляет меня возвращаться сюда каждый год, если я в форме.

– Многие ваши ровесники еще учатся в колледже. Вы же путешествуете по миру и живете совсем другой жизнью. Привыкли ли вы к этому, бывают ли моменты, когда вы смотрите на свою жизнь и удивляетесь?

– Да, такие моменты есть. Честно говоря, здесь, в Пекине, каждый день я просыпаюсь с чувством благодарности за то, сколько людей меня поддерживают. Я даже спрашиваю их: «Почему вы меня любите?» А они отвечают: «За твою личность». Для меня очень важно, когда ценят не только теннис или мою игру, но и личность.

Каждый день я просыпалась здесь и чувствовала благодарность. И теперь хочу унести это чувство с собой. Не знаю, будут ли в других местах меня так щедро баловать подарками, но я действительно люблю это. Я люблю получать подарки, люблю внимание. Это весело. И я люблю свою жизнь.

– Вы просили китайских фанатов придумать для вас прозвище, связанное с животным. Получили ли вы вариант, который вам понравился?

– Да, один фанат сказал, что я волк. Надо будет спросить, почему именно. Я не вижу себя волком. Мне кажется, волк более серьезный. Возможно, я такой выгляжу на корте. Но волки красивые животные. Это любимое животное моего парня. Поэтому приму это. Если бы я сама выбирала, то назвала бы себя косаткой. Они очень интересные, я много смотрю документальных фильмов о них. Думаю, они классные.

В четвертьфинале соревнований WTA 1000 в Пекине Коко Гауфф встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.



