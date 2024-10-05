Ига Швёнтек не сыграет на турнире WTA 1000 в Ухане

Польская теннисистка снялась с ещё одного турнира в Китае

Первая ракетка мира сообщила, что пропустит турнир WTA 1000 в Ухане, который пройдёт на следующей неделе.

“После важных изменений в моей команде я решида сняться с турнира в Ухане. Мне очень жаль болельщиков в Китае и тех, кто ждал моего выступления, но я надеюсь, что вы поймёте, что мне нужно время”.

Напомним, что сегодня полька объявила о завершении сотрудничества с Томашем Викторовским, который был её тренером в течение трёх лет.

Также отметим, что в последний раз Швёнтек выходила на корт месяц назад, когда проиграла в четвертьфинале US Open.

btu.org.ua