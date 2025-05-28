Карлос Алькарас: “Думаю, я снова нашел свой путь, перед каждым матчем я чувствую себя все комфортнее”

Действующий чемпион Ролан Гаррос провел пресс-конференцию после победы на старте турнира



В первом круге соревнований Алькарас встречался с “квалифаером” Джулио Дзеппьери и выиграл со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

О победе в первом круге

“Честно говоря, я ожидал худшего уровня от себя. Первый круг каждого турнира – это время, когда всегда нелегко адаптировать свою игру к условиям и привыкнуть к ним. Я просто очень горжусь этим. Это здорово, что я так чувствовал себя в первом раунде”.

О своем сезоне и нынешней игровой форме

“У меня были хорошие результаты, я также проигрывал в первых раундах… это были американские горки, скажем так. Но сейчас, я думаю, я снова нашел свой путь, и я стараюсь поддерживать высокий уровень не только на протяжении всего турнира, но и на протяжении всего матча. У меня начинает получаться, я чувствую себя все комфортнее перед каждым матчем. Когда они начинаются, я все время поддерживаю этот высокий уровень. Надеюсь, что до конца года я буду продолжать в том же духе. Чувствую, что наконец-то начинаю добиваться успеха”.

О церемонии в честь Рафаэля Надаля

“Вчера, как для всей Испании, так и для мира спорта, это был очень волнительный и эмоциональный день. Я прожил его по-особенному. Это было что-то невероятное. Лично мне понравилось то, как это было сделано, как он высказывался перед всеми своими близкими и командой, на корте, который, по его словам, является самым особенным и важным в его карьере Вчера был отличный день. Я с нетерпением жду, когда снова сыграю на корте Филиппа Шатрие, и я думаю, что первый матч с его мемориальной доской будет очень особенным, потому что никто не заслуживает этого больше, чем Рафа. Это будет очень особенный момент для меня”.



Фото: Getty Images.

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