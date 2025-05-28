Pirelli: Самые жёсткие составы и два пит-стопа минимум

Автодром Barcelona-Catalunya отличается от городского кольца в Монако, как день и ночь, и если в минувший уик-энд в распоряжении команд чемпионата мира была самая мягкая резина линейки Pirelli, то на Гран При Испании им предстоит работать с самым жёсткими составами.

Такой выбор связан с тем, что в быстрых поворотах трассы в Барселоне и техника, и шины работают с очень высокими нагрузками, поэтому компания Pirelli привезла на каталонскую трассу резину составов C1 (Hard), C2 (Medium) и C3 в качестве Soft.

Формально составы те же, что и год назад, но фактически все три были несколько изменены, прежде всего C2 – это сделано для того, чтобы разница в эффективности между ними была примерно равная. По мнению шинников, в этом году наиболее подходящими шинами для воскресной гонки будут Medium и Soft.

При этом, как всегда, максимальные нагрузки примет на себя переднее левое колесо, поскольку большинство поворотов круга (восемь из 14-ти) – правые. Также в Pirelli сообщают, что на 3 и 4 июня, т.е. сразу после испанского этапа сезона, проведут в Барселоне шинные тесты, посвящённые подготовке к 2026 году.

На следующей неделе во вторник бригада специалистов Pirelli будет работать с командой Mercedes, в среду – с Red Bull Racing.

Типичной тактикой на Гран При Испании давно считается схема с двумя пит-стопами. Поскольку особенности каталонского кольца и уровень нагрузок на нём отлично известны и шинникам, и командам, то можно смело прогнозировать, что именно такой тактики большинство участников гонки будет придерживаться и на этот раз.

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