«Ему было больно». Тайсон Фьюри назвал главную особенность Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира Тайсон Фьюри отметил умение известного украинского боксера Александра Усика держать удар.

«У Усика был замечательный подбородок, он умел держать удар. Я наносил ему много ударов, ему было действительно было больно, но Усик всегда продолжал. Деонтей Валйдер имел хороший подбородок, но его пик уже прошел, также может отметить Дерека Чисору», – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua