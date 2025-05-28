Тренер Бетиса – об Антони: Он показал себя, но оставить его будет непросто

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал выступление бразильского вингера Антони, который провел сезон в испанском клубе на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

"Антони жаждал мести – и показал себя. Мы хотели бы оставить его у нас, но это непросто, когда ты платишь 100 миллионов евро за игрока.

Антони – великолепный футболист, и это был хороший сезон в "Бетисе". Ему удалось поднять свою карьеру на новый уровень в нашей команде", – сказал Пеллегрини.