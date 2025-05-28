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Футбол

Тренер Бетиса – об Антони: Он показал себя, но оставить его будет непросто

Тренер Бетиса - об Антони: Он показал себя, но оставить его будет непросто

    • Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал выступление бразильского вингера Антони, который провел сезон в испанском клубе на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

    "Антони жаждал мести – и показал себя. Мы хотели бы оставить его у нас, но это непросто, когда ты платишь 100 миллионов евро за игрока.

    Антони – великолепный футболист, и это был хороший сезон в "Бетисе". Ему удалось поднять свою карьеру на новый уровень в нашей команде", – сказал Пеллегрини.

    Антони в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

    www.ua-football.com

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