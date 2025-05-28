Плей-офф НХЛ. Эдмонтон снова обыграл Даллас, финал Кубка Стэнли рядом

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Состоялся четвертый матч финальной серии западной конференции НХЛ, в котором Эдмонтон разобрался с Далласом 4:1 и ведет в противостоянии со счетом 3:1.

Снова уверенно сыграл вратарь Стюарт Скиннер, а Макдэвид, Драйзайтль, Перри и Ньюджент-Хопкинс набрали по два очка.

Эдмонтон проиграл первый матч серии, однако выиграл три кряду встречи и близок к возвращению в финал Кубка Стэнли. Даллас за последние три матча забросил лишь две шайбы.

Плей-офф НХЛ. Финал Запада

Эдмонтон – Даллас 4:1

Шайбы: 11:23 Драйзайтль – 1:0, 26:46 Робертсон – 1:1, 29:20 Перри – 2:1, 57:63 Капанен – 3:1, 59:10 Энрике – 4:1

Вратари: Скиннер – Оттинджер

Эдмонтон ведет в серии 3:1

sport.ua