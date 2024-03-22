Майами. Остапенко и Рыбакина стартовали с побед, Ван Синьюй и Таунсенд обыграли сеяных соперниц

Результаты матчей третьего игрового дня на турнире WTA 1000 в США

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мария Саккари (Греция, 8) — Юань Юэ (Китай) 6:2, 6:2

Даяна Ястремская (Украина, 28) — Дарья Сэвилл (Австралия, SR) 7:5, 7:5

Анна Калинская (-, 22) — Ван Сиюй (Китай) 6:2, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) 7:6(3), 6:4

Ван Синьюй (Китай) — Вероника Кудерметова (-, 16) 6:3, 6:2

Мэдисон Кис (США, 17) — Диана Шнайдер (-) 6:2 ,6:4

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Элизе Мертенс (Бельгия, 25) 6:2, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Клара Таусон (Дания, Q) 3:6, 7:5, 6:4

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Катержина Синякова (Чехия) 4:6, 6:3, 1:0 (отказ)

Виктория Азаренко (-, 27) — Пэйтон Стёрнс (США) 7:5, 3:6, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания, 24) — Бренда Фругвиртова (Чехия, WC) 7:6(5), 1:0 (отказ)

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 11) — Диан Парри (Франция) 3:6, 6:1, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) — Людмила Самсонова (-, 13) 6:1, 4:6, 6:3

Грет Миннен (Бельгия, LL) — Леся Цуренко (Украина) 7:5, 6:1

Ангелина Калинина (Украина, 32) — Каролин Возняцки (Дания, WC) 5:7, 7:5, 6:4

Паула Бадоса (Испания) — Арина Соболенко (-, 2) 22.03

Ван Синьюй (№43 WTA) одержала пятую в карьере победу над соперницей из топ-20 и вторую в текуще сезоне. В феврале китаянка была сильнее Беатрис Аддад Мая на турнире WTA 1000 в Дохе. Дальше Ван Синьюй встретится с ещё одной представительницей топ-20 Мэдисон Кис из США, которой проиграла в 2023 году на Australian Open.

Тэйлор Таунсенд (№72) выиграла восьмой матч в карьере против теннисистки, входящей в топ-30 рейтинга, и повторила свой лучший результат на турнире в Майами, который она показала семь лет назад. В третьем круге американка сыграет против Елены Рыбакиной (№4). Таунсенд ранее дважды удавалось обыграть соперниц из топ-5.

Пары соперниц в третьем круге (нижняя половина сетки): Саккари — Ястремская, Калинская — Остапенко, Ван Синьюй — Кис, Таунсенд — Рыбакина, Чжэн Циньвэнь — Азаренко, Бултер — Аддад Мая, Путинцева — Миннен, Калинина — Бадоса/Соболенко.

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