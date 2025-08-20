Рейтинг ATP. Первая пятерка осталась без изменений, Атман совершил самый больший подъем и дебютировал в топ-100

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Янник Синнер начинает 63-ю неделю в качестве первой ракетке мира, что является 12-м результатом за вреся существования рейтинга.

Теренс Атман, который сенсационно дошел до полуфинала на “Мастерсе” в Цинциннати, стартовав на турнире с квалификации, поднялся на 67 позиций вверх и занимает 69-е место. В топ-100 также впервые вошел Далибор Сврчина.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 18.08.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 11480 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 9590 очков

3. Александр Зверев (Германия) – 6230 очков

4. Тэйлор Фритц (США) – 5575 очков

5. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 4440 очков

6. Бен Шелтон (США) – 4280 очков

7. Новак Джокович (Сербия) – 4130 очков

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3545 очков

9. Карен Хачанов (-) – 3240 очков (+3)

10. Лоренцо Музетти (Италия) – 3205 очков

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

16. Якуб Меншик (Чехия)

21. Иржи Легечка (Чехия)

43. Камило Уго Карабелли (Аргентина)

44. Жуан Фонсека (Бразилия)

48. Лернер Тьен (США)

54. Франсиско Комесанья (Аргентина)

69. Теренс Атман (Франция) – дебют в топ-100

98. Далибор Сврчина (Чехия) – дебют в топ-100

Чемпионская гонка ATP (на 18.08.2025)

1. Карлос Алькарас (Испания) – 8540 очков

2. Янник Синнер (Италия) – 6650 очков

3. Александр Зверев (Германия) – 4080 очков

4. Бен Шелтон (США) – 3610 очков

5. Новак Джокович (Сербия) – 3380 очков

6. Тэйлор Фритц (США) – 3065 очков

7. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 2940 очков

8. Алекс де Минор (Австралия) – 2745 очков

9. Лоренцо Музетти (Италия) – 2670 очков

10. Каспер Рууд (Норвегия) – 2235 очков

*квалифицировались на Итоговый турнир

