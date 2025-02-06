Роттердам. “Квалифаер” обыграл седьмую ракетку мира Медведева, Оже-Альяссим и Легечка не смогли доиграть свои матчи

На турнире АТР 500 в Роттердаме завершились матчи первого круга и определились первые участники 1/4 финала



Роттердам, Нидерланды • 3-9 февраля • хард (зал) • €2,563,150

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Андреа Вавассори (Италия, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) 6:7(3), 6:4, отказ

Фабиан Марожан (Венгрия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:3, 4:6, 7:6(3)

Артур Фис (Франция, 7) – Констан Лестьенн (Франция, Q) 6:7(4), 6:2, 6:1

Даниэль Альтмайер (Германия, LL) – Александар Ковачевич (США, SE) 1:6, 6:4, 6:3

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Маттео Берреттини (Италия) 6:3, 6:7(2), 7:6(4)

• Феликс Оже-Альяссим, выигравший на прошлой неделе титул в Монпелье, не смог доиграть свой стартовый матч в Роттердаме из-за проблем с пальцем на правой ноге, которые возникли у него еще на тренировке перед матчем. 29-летний Андреа Вавассори (№317 АТР), который занимает 11-е место в парном рейтинге АТР, выиграл свой 10-й матч в карьере в основной сетке турнира АТР в одиночном разряде и дальше сыграет против лидера посева Карлоса Алькараса.

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Иржи Легечка (Чехия) 7:5, 2:0, отказ

Маттиа Беллуччи (Италия, Q) – Даниил Медведев (-, 2) 6:3, 6:7(6), 6:3

• 23-летний Маттиа Беллуччи впервые в карьере победил соперника из топ-10 и впервые сыграет в 1/4 финала на турнире категории АТР 500. Итальянский теннисист в матче против седьмой ракетки мира Медведева, сделал три брейка и отыграл 11 брейк-поинтов соперника, отдав ему лишь один гейм на своей подаче. Следующим соперником Беллуччи станет победитель матча Стефанос Циципас – Таллон Грикспор.

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