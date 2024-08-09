Монреаль. Нисикори впервые за три года обыграл игрока из топ-15, Давидович Фокина победил пятую ракетку мира

Результаты матчей четверга на турнире ATP Masters 1000 в Канаде

Монрепль, Канада • 6-12 августа • хард • $7,867,600

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Борна Чорич (Хорватия, Q) 6:2, 6:4

Алехандро Табило (Чили, 15) – Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 6:2

Брэндон Накашима (США, Q) – Томми Пол (США, 10) 6:2, 6:7(5), 6:1

Андрей Рублев (-, 5) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 7:6(3), 6:2

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Даниил Медведев (-, 3) 6:4, 1:6, 6:2

Маттео Арнальди (Италия) – Карен Хачанов (-) 7:5, 7:5

Нуну Боржеш (Португалия) – Уго Умбер (Франция, 12) 3:6, 7:6(2), 7:6(4)

Кэй Нисикори (Япония, PR) – Стефанос Циципас (Греция, 8) 6:4, 6:4

Григор Димитров (Болгария, 7) – Ринки Хиджиката (Австралия, Q) 6:1, 6:0

Алексей Попырин (Австралия) – Бен Шелтон (США, 11) 6:4, 7:6(4)

Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Джеймс Дакворт (Австралия, LL) 6:2, 6:7(5), 6:3

Хольгер Руне (Дания, 13) – Пабло Карреньо Буста (Испания, PR) 6:1, 6:3

Александр Зверев (Германия, 2) – Джордан Томпсон (Австралия) 6:1, 6:1

Алехандро Давидович Фокина (№42 ATP) впервые за пять встреч обыграл Даниила Медведева и одержал третью в карьере победу над игроком из топ-5 рейтинга. В предыдущий раз испанцу это удалось год назад на “Мастерсе” в Торонто, где он был сильнее Каспера Рууда.

Нуну Боржеш отыграл матчбол Уго Умбера при счёте 4:5 в решающем сете. Португальский теннисист во второй раз в карьере вышел в третий круг на “Мастерсе”. В этом году Боржешу удалось сыграть в четвёртом круге турнира в Риме. За выход в свой дебютный четвертьфинал на соревнованиях такого уровня португалец поспорит с Кэем Нисикори.

Кэй Нисикори (№576 ATP) впервые за три года смог обыграть теннисиста, входящего в топ-15. Тогда японец занимал 69-е место и обыграл седьмого номера рейтинга Андрея Рублёва на старте Олимпиады в Токио. Напомним, что Нисикори зимой 2022 года перенёс операцию на тазобедренном суставе и вернулся на корт летом прошлого года. В этом сезоне теннисист провёл только седьмой одиночный матч и одержал третью победу.

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